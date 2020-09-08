Диего Перотти отказался от перехода в "Спартак"

Аргентинский полузащитник римской "Ромы" Диего Перотти не перейдет в московский "Спартак", сообщает "Матч ТВ".

По сведениям издания, агент футболист Габриэле Джуффрида отклонил предложение российского клуба, так как его не устроили предложенные условия. Игроком также интересуется "Фенербахче".

32-летний Перотти выступает за "Рому" с 2016 года, провел за клуб 138 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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