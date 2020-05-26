Диего Симеоне хочет видеть в "Атлетико" Дувана Сапату

Нападающий "Аталанты" Дуван Сапата может стать игроком "Атлетико", утверждает Sport Mediaset.

По информации издания, главный тренер "матрасников" Диего Симеоне хочет видеть 29-летнего игрока в команде, так как доволен скоростью и физикой колумбийца. "Аталанта" готова отпустить футболиста не менее 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сапата участвовал в 19 матчах, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.

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