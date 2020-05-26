Диего Симеоне хочет видеть в "Атлетико" Дувана Сапату

Теги атлетико мадриддуван сапататрансферы

Диего Симеоне хочет видеть в "Атлетико" Дувана Сапату

Нападающий "Аталанты" Дуван Сапата может стать игроком "Атлетико", утверждает Sport Mediaset.

По информации издания, главный тренер "матрасников" Диего Симеоне хочет видеть 29-летнего игрока в команде, так как доволен скоростью и физикой колумбийца. "Аталанта" готова отпустить футболиста не менее 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сапата участвовал в 19 матчах, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: У форварда "Атлетико" Фелиша выявлено повреждение связки колена| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Киммих помог "Баварии" обыграть "Боруссию" в матче Бундеслиги

Киммих помог "Баварии" обыграть "Боруссию" в матче Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов