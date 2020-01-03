Диего Симеоне: "Лемар не оправдал ожиданий"

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Диего Симеоне: "Лемар не оправдал ожиданий"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что думает о выступлении полузащитника клуба Тома Лемара. Об этом сообщает As.

"Он не смог достичь того, на что способен. Факты говорят сами за себя. У него есть качества, которых больше ни у кого нет. Он всегда очень впечатлял меня, но не оправдал ожидания", - сказал Симеоне.

Ранее сообщалось, что в 24-летнем футболисте заинтересован "Тоттенхэм".

В текущем сезоне Лемар участвовал в 15 матчах Примеры, не отметившись результативными действиями.

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