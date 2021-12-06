Диего Симеоне "неприкасаемый" в "Атлетико"

Фото: инстаграм Симеоне/Автор неизвестен

Главному тренеру мадридского "Атлетико" Диего Симеоне не грозит увольнение из клуба несмотря на любые результаты.

Как сообщает издание AS, Симеоне имеет статус "неприкасаемого" в "Атлетико". Отмечается, что аргентинский специалист пользуется абсолютной поддержкой каждого человека в клубе.

Напомним, что в по итогам прошлого сезона "Атлетико" впервые с сезона 2013/14 стал чемпионом Испании.

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