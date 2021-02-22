Диего Симеоне оценил соперника в предстоящем матче Лиги Чемпионов

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне высказался по поводу предстоящего матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси"

"Под руководством Томаса Тухеля "Челси" сильно изменился. игра выровнялась.

У них в составе есть несколько прекрасных исполнителей, в целом в клуб вложили много денег. У них вратари очень высокого уровня, а форварды могли бы выступать за любую команду Европы.

Но у нас есть Суарес. Он прирожденный бомбардир и его присутствие придает команде уверенности.

Мы хотим одержать победу в игре с сильным противником, у которого прекрасный состав. Они знают, как мы думаем, но мы ничего не будем менять", – приводит слова Симеоне сайт УЕФА.