Диего Симеоне одержал юбилейную победу у руля "Атлетико"
В рамках 19-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" на своём поле минимально обыграл "Леванте".
"АТЛЕТИКО" - "ЛЕВАНТЕ": ВИДЕООБЗОР МАТЧА
Как сообщает Marca, эта победа стала для Диего Симеоне 250-й в качестве главного тренера "матрасников".
48-летний аргентинец возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года, у руля команды он провёл 408 матчей.
Таким образом, процент побед у Симеоне со столичным коллективом - 61%.
Также стоит отметить, что рекордсменом "Атлетико" по выигранным матчам остаётся легендарный Луис Арагонес (308).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Жирона
|19
|24
|9
|Эспаньол
|18
|24
|10
|Валенсия
|19
|23
|11
|Леванте
|19
|23
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11