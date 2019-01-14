Диего Симеоне одержал юбилейную победу у руля "Атлетико"

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Диего Симеоне одержал юбилейную победу у руля "Атлетико"

В рамках 19-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" на своём поле минимально обыграл "Леванте".

"АТЛЕТИКО" - "ЛЕВАНТЕ": ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Как сообщает Marca, эта победа стала для Диего Симеоне 250-й в качестве главного тренера "матрасников".

48-летний аргентинец возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года, у руля команды он провёл 408 матчей.

Таким образом, процент побед у Симеоне со столичным коллективом - 61%. 

Также стоит отметить, что рекордсменом "Атлетико" по выигранным матчам остаётся легендарный Луис Арагонес (308).

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