Диего Симеоне рассказал о состоянии Феликса

Фото: твиттер Феликса\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне накануне матча против "Алавеса" в рамках 30-го тура Ла Лиги, рассказал о состоянии португальского нападающего команды Жоау Феликса.

"Лучше всего о нём говорят действия на поле, а не слова. Он находится в отличной форме, он даёт то, что нужно команде и очень нам привержен. Отсюда его хорошая игра. Феликс в порядке. Он тренировался без ограничений, так что будет играть с "Алавесом".

Его связка с Гризманном? Я всегда нахожусь в поисках баланса и лучшего решения для команды. Может показаться, что эта пара навсегда, но это такой период. Прямо сейчас они хорошо взаимодействуют и делают то, что нужно команде.

Но очевидно, что каждый наш нападающий может проявить себя в нужное время. Надеюсь, я смогу найти место для каждого, когда они будут в хорошей форме. Антуан и Жоау играют хорошо, но есть ещё Анхель, который тоже помогает нам набирать очки, Луис забил за сборную, а Кунья восстановился и полон желания играть.

Не забывайте, что до его травмы, все говорили, что именно Кунья должен быть основным нападающим команды. Футбол очень непостоянен, поэтому тут нужно жить моментом и действовать, основываясь на том, что видишь в данное время", - сказал аргентинский специалист.

Игра между "Атлетико" и "Алавесом" состоится сегодня, 2 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.

Также не пропустите: Луис Энрике прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа ЧМ-2022. | http://soccernews.ru