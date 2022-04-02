Диего Симеоне рассказал о состоянии Феликса
Фото: твиттер Феликса\Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне накануне матча против "Алавеса" в рамках 30-го тура Ла Лиги, рассказал о состоянии португальского нападающего команды Жоау Феликса.
"Лучше всего о нём говорят действия на поле, а не слова. Он находится в отличной форме, он даёт то, что нужно команде и очень нам привержен. Отсюда его хорошая игра. Феликс в порядке. Он тренировался без ограничений, так что будет играть с "Алавесом".
Его связка с Гризманном? Я всегда нахожусь в поисках баланса и лучшего решения для команды. Может показаться, что эта пара навсегда, но это такой период. Прямо сейчас они хорошо взаимодействуют и делают то, что нужно команде.
Но очевидно, что каждый наш нападающий может проявить себя в нужное время. Надеюсь, я смогу найти место для каждого, когда они будут в хорошей форме. Антуан и Жоау играют хорошо, но есть ещё Анхель, который тоже помогает нам набирать очки, Луис забил за сборную, а Кунья восстановился и полон желания играть.
Не забывайте, что до его травмы, все говорили, что именно Кунья должен быть основным нападающим команды. Футбол очень непостоянен, поэтому тут нужно жить моментом и действовать, основываясь на том, что видишь в данное время", - сказал аргентинский специалист.
Игра между "Атлетико" и "Алавесом" состоится сегодня, 2 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14