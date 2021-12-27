Диего Симеоне вспомнил о поражениях в финалах ЛЧ

Фото: инстаграм Симеоне/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился воспоминаниями о поражениях в двух финала Лиги чемпионов от "Реал Мадрида" - в 2014 и 2016 соответственно.

"Миланский финал (2016) был болезненным для меня. К концу матча мы были лучше физически и психологически, но серия пенальти лишила нас победы.

Мне всегда было интересно, можно ли быть ближе к победе в Лиге Чемпионов, чем были мы: первый финал мы проиграли из-за гола на 93 минуте, а второй - в серии пенальти", - сказал аргентинский специалист.

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