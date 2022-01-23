Диего Симеоне заинтересован в защитнике "Челси"

Теги маркос алонсоатлетико мадриддиего симеонетрансферычелси

Диего Симеоне заинтересован в защитнике "Челси"

Фото: инстаграм Алонсо\Автор неизвестен

Защитник сборной Испании и лондонского "Челси" Маркос Алонсо привлек внимание главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, сообщает издание Marca.

По информации источника, Симеоне считает, что у Алонсо есть все необходимые качества для игры за чемпионов Испании: он хорошо играет и в обороне, и в атаке, а также отлично проявляет себя в системе с тремя центральными защитниками и сохраняет самообладание.

Отмечается, что сам Алонсо также хотел бы своего возвращения в Ла Лигу. Но в данный нет никакой конкретики или переговоров о трансфере между клубами.

Также не пропустите: Стал известен шорт-лист "Реала" из молодых талантов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интернасьонал" удовлетворен предложением "Зенита" по Юри Алберто

"Интернасьонал" удовлетворен предложением "Зенита" по Юри Алберто

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов