Диего Симеоне заинтересован в защитнике "Челси"

Фото: инстаграм Алонсо\Автор неизвестен

Защитник сборной Испании и лондонского "Челси" Маркос Алонсо привлек внимание главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, сообщает издание Marca.

По информации источника, Симеоне считает, что у Алонсо есть все необходимые качества для игры за чемпионов Испании: он хорошо играет и в обороне, и в атаке, а также отлично проявляет себя в системе с тремя центральными защитниками и сохраняет самообладание.

Отмечается, что сам Алонсо также хотел бы своего возвращения в Ла Лигу. Но в данный нет никакой конкретики или переговоров о трансфере между клубами.

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