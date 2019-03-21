Дик Адвокат: "Черчесов - отличный мужик, однако Бельгия обыграет Россию со счетом 2:0"
Экс-тренер сборной России Дик Адвокат рассказал, что думает о матче национальной команды с Бельгией в квалификация Евро-2020.
"Россия показал, как играть на чемпионате мира, когда в тебя никто не верит. Сейчас у Бельгии много травмированных.
С Черчесовым мы как то говорили по-немецки. Он приятный человек и хороший тренер. Русские фанаты рады, что со сборной работает не иностранец. В чемпионате России почти не осталось иностранных тренеров.
Черчесов - отличный мужик, однако Бельгия обыграет Россию со счетом 2:0", - сказал Адвокат.
Сегодня, 21 марта, состоится матч Бельгии и России, который пройдет в Брюсселе. Начало - в 22:45.
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|М
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|30
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|3
|Стандард Льеж
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|53
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|Андерлехт
|30
|51
|5
|Гент
|30
|50
|6
|Антверпен
|30
|49
|7
|Сент-Трюйден
|30
|47
|8
|Кортрийк
|30
|43
|9
|Шарлеруа
|30
|42
|10
|Мукрон Перувелз
|30
|40
|11
|Зульте-Варегем
|30
|33
|12
|Эупен
|30
|32
|13
|Серкль Брюгге
|30
|28
|14
|Остенде
|30
|27
|15
|Ред Стар Ваасланд
|30
|27
|16
|Локерен
|30
|20