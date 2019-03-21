Экс-тренер сборной России Дик Адвокат рассказал, что думает о матче национальной команды с Бельгией в квалификация Евро-2020.

"Россия показал, как играть на чемпионате мира, когда в тебя никто не верит. Сейчас у Бельгии много травмированных.

С Черчесовым мы как то говорили по-немецки. Он приятный человек и хороший тренер. Русские фанаты рады, что со сборной работает не иностранец. В чемпионате России почти не осталось иностранных тренеров.

Черчесов - отличный мужик, однако Бельгия обыграет Россию со счетом 2:0", - сказал Адвокат.

Сегодня, 21 марта, состоится матч Бельгии и России, который пройдет в Брюсселе. Начало - в 22:45.

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