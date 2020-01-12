Дик Адвокат: "Если сможем получить Кокорина, я лично его заберу"
Главный тренер "Фейеноорда" Дик Адвокат рассказал, о том, что хотел бы видеть в своей команде форварда "Зенита" Александра Кокорина и нападающего "Локомотива" Федора Смолова. Об этом сообщает Voetbal International.
"Кокорин - отличный футболист. Поэтому я спрашивал о нем, хотя такой трансфер "Фейеноорду" будет непросто осуществить. Если удастся, я лично его заберу.
Смолов хотел перейти в наш клуб, но "Локомотив" не отпустил его", - сказал Адвокат.
Напомним, что Адвокат с 2010 по 2012 год возглавлял сборную России. Именно под его руководством Кокорин дебютировал в составе национальной команды.
Не пропустите: Медведев: "Дик Адвокат пока не выходил на нас по Кокорину". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Сулейманов рассказал, кого считает лучшим игроком в России за последний год
-
Слуцкий рассказал, какого футболиста он хотел бы видеть в "Рубине"
-
Донни ван де Бек прокомментировал слухи о своем возможном уходе из "Аякса"
-
Слуцкий объяснил, чем его привлекло предложение возглавить "Рубин"
-
Конте разозлился на журналистов после вопросов о Санчесе
-
Тарасов: "Уважение ко мне от игроков "Рубина" уже чувствуется"
-
СМИ: Бруну Фернандеш согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
СМИ: "Барселона" ждет решения Хави до конца дня
-
Киммих заявил, что руководство "Баварии" должно подумать над усилением состава
-
В тренерский штаб Слуцкого в "Рубине" вошел Веретенников
-
Новичок "Рубина" Макаров рассказал, почему перешел в казанский клуб
-
Ринат Билялетдинов высказался о трансферной политике "Рубина"
-
Дик Адвокат: "Если сможем получить Кокорина, я лично его заберу"
-
Рамос отказался называть "Атлетико" врагами
-
Шалимов рассказал о состоянии "Ахмата" после зимней паузы
-
"Атлетик" и "Вильярреал" пробились в следующий раунд Кубка Испании
-
1
Главные новости дня: 11 января
-
1
Моуринью: "Ливерпулю" повезло"
-
"Интер" сыграл вничью с "Аталантой" в матче Серии А
-
2
"Ливерпуль" имеет внушительную беспроигрышную серию в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23