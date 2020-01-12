Дик Адвокат: "Если сможем получить Кокорина, я лично его заберу"

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Дик Адвокат: "Если сможем получить Кокорина, я лично его заберу"

Главный тренер "Фейеноорда" Дик Адвокат рассказал, о том, что хотел бы видеть в своей команде форварда "Зенита" Александра Кокорина и нападающего "Локомотива" Федора Смолова. Об этом сообщает Voetbal International.

"Кокорин - отличный футболист. Поэтому я спрашивал о нем, хотя такой трансфер "Фейеноорду" будет непросто осуществить. Если удастся, я лично его заберу.

Смолов хотел перейти в наш клуб, но "Локомотив" не отпустил его", - сказал Адвокат.

Напомним, что Адвокат с 2010 по 2012 год возглавлял сборную России. Именно под его руководством Кокорин дебютировал в составе национальной команды.

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