Дик Адвокат: "Может, мы с Путиным и невысокого роста, но у нас есть харизма"

Фото Администрация президента РФ

Бывший наставник сборной России Дик Адвокат рассказал об интересном диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Когда я тренировал в России, Владимир Путин спросил, что я понимаю под руководством. Я ответил: "Вы и я. Мы - лидеры. Когда мы входим в зал с пятью тысячами человек, он замирает". Может, мы с Путиным и невысокого роста - он 169 сантиметров, а я - 170 - но у нас есть харизма. Он посчитал этот ответ прекрасным", - признался голландец.

Адвокат возглавлял сборную России с 2010 по 2012 год, а до этого на протяжении трёх лет тренировал питерский "Зенит".

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