Дик Адвокат назвал дату завершения карьеры
Главный тренер "Фейеноорда" Дик Адвокат сообщил, что он завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.
"Я понимаю, что говорил подобное раньше, но теперь вы можете быть точно уверенными, что этот сезон последний дня меня. У меня получилась долгая и прекрасная карьера. "Фейеноорд" - отличный клуб, чтобы закончить работу. Я верю, что мы сумеем добиться успеха в этом сезоне", - приводит слова Адвоката официальный сайт клуба.
73-летний Адвокат тренирует "Фейеноорд" с 2019 года. Ранее он возглавлял ДСВП, "Харлем", "Дордрехт", сборную Нидерландов, ПСВ, "Рейнджерс", вновь сборную Нидерландов, менхенгладбахскую "Боруссию", сборную ОАЭ, сборную Южной Кореи, "Зенит", сборную Бельгии, АЗ, сборную России, вновь ПСВ, вновь АЗ, сборную Сербии, "Сандерленд", "Фенербахче", вновь сборную Нидерландов, "Спарту" и "Утрехт".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23