Дик Адвокат оценил перспективы новичка "Спартака" Тиля

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Дик Адвокат оценил перспективы новичка "Спартака" Тиля

Известный голландский тренер Дик Адвокат поделился ожиданиями от выступлений своего соотечественника Гуса Тиля в составе московского "Спартака".

"Очень скоро он может стать звездой. Разносторонний и умный футболист, что редкость в наше время, когда больше идёт ставка на быстрый, силовой футбол. Но пока что Тилю не так много лет, у него всё впереди.

Он атакующий полузащитник с неплохим навыком оборонительной работы - способен быстро переключиться в прессинг при потере мяча. Может сыграть второго нападающего. Но лучше всего его использовать как центрального атакующего полузащитника.

Справедлива ли цена (18 миллионов евро - примечание Soccernews)? На сто процентов. "Спартак" совершил хорошую покупку", - сказал Адвокат.

Напомним, что 21-летний голландец заключил с "красно-белыми" контракт до лета 2023 года.

Тиль перешёл в "Спартак" из "АЗ Алкмара", в составе которого он провёл 96 матчей, забил 28 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: Быстров о трансфере Тиля: "В "Спартаке" не разбираются в футболе". | http://soccernews.ru
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