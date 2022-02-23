Дик Адвокат оценил шансы "Зенита" пройти "Бетис" в Лиге Европы

Фото: англоязычный твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат выразил мнение, что петербургский клуб может победить испанский "Бетис" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Пусть "Зенит" и проиграл домашний матч "Бетису", шансы пройти в следующий раунд Лиги Европы по-прежнему неплохие. Если бы мы говорили об этом матче год назад, то все было бы гораздо хуже. А теперь правило гостевого гола отменили, поэтому интрига жива. "Бетис" — очень серьезный соперник для любой из команд. "Зениту" надо выдать лучший матч сезона, чтобы порадовать своих болельщиков", — приводит слова Адвоката Sport24.

Напомним, что в первом матче "Зенит" проиграл "Бетису" на своем поле со счетом 2:3.

Матч "Бетис" - "Зенит" состоится в четверг, 24 февраля. Начало встречи - в 23:00 мск.

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