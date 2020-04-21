Дик Адвокат подписал новый контракт с "Фейеноордом"

Главный тренер "Фейеноорда" продлил контракт с клубом еще на один сезон. Об этом сообщается в твиттере клуба.

Новое соглашение 72-летнего тренера рассчитано до середины 2021 года.





Dick Advocaat is ook komend seizoen hoofdtrainer van Feyenoord:#Advocaat2021 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 21, 2020

Адвокат возглавил "Фейеноорд" в октябре 2019 года.

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