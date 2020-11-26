Дик Адвокат прокомментировал ничейный результат с ЦСКА в Лиге Европы



Главный тренер роттердамского "Фейеноорда" Дик Адвокат прокомментировал ничейный результат матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА (0:0).

"Касательно игры, то она была непростой. В первом тайме мы выглядели лучше, после удаления играть стало тяжелее. Рад, что набрали важное очко, потому что тяжело обороняться весь тайм в меньшинстве. Тяжело, конечно, сравнивать команды десятилетней давности. Но в этой команде стало больше молодых игроков и игроков, которые имеют талант и хорошие качества. ЦСКА хорошо играл, пытался забить, давил нас, но мы хорошо оборонялись. Мы не позволяли сопернику проникать в штрафную. Мы довольны, что отстояли ничью, потому что это дорогого стоит", - приводят слова Адвоката российские СМИ.

После четырех туров "Фейеноорд" занимает второе место в турнирной таблице группы К, набрав пять очков. ЦСКА с тремя очками остался на последней, четвертой позиции.

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