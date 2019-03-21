Дик Адвокат рассказал, сколько заплатил Бельгийскому королевскому союзу за уход в сборную России
Известный голландский тренер Дик Адвокат назвал конкретную сумму, которую ему пришлось отдать Бельгийскому королевскому союзу ради возможности возглавить сборную России.
"Я заплатил Бельгийскому королевскому союзу 750 тысяч евро! Из своего кармана. Так что всё по закону, пусть не обижаются. Я решил так поступить, поскольку деньги, которые мне предложили в России, были колоссальны. Если вам предложат зарплату в несколько раз выше, чем сейчас, вы тоже не откажетесь. Тем более, речь шла не о какой-то заштатной команде с владельцем-миллиардером, а серьёзной европейской сборной с большими амбициями и планами. Между прочим на тот момент ещё было непонятно, кто круче - Бельгия или Россия. Это сейчас у бельгийцев - топ-состав, а тогда это была просто многообещающая команда с талантливой молодёжью. Тогда как Россия только недавно блистала на Евро, и её звезды - Аршавин, Павлюченко, Жирков - были в расцвете. Так что сомнений не было. Мне предложили шикарные условия, я согласился. А Бельгии выплатил компенсацию", - цитирует опытного наставника "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Адвокат возглавлял сборную России с 2010 по 2012 год, но серьёзных успехов добиться не сумел.
На Евро-2020 россияне провалились, вылетев уже по итогам группового этапа. После этого тренер ушёл в отставку.
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|Команда
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|30
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|3
|Стандард Льеж
|30
|53
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|Андерлехт
|30
|51
|5
|Гент
|30
|50
|6
|Антверпен
|30
|49
|7
|Сент-Трюйден
|30
|47
|8
|Кортрийк
|30
|43
|9
|Шарлеруа
|30
|42
|10
|Мукрон Перувелз
|30
|40
|11
|Зульте-Варегем
|30
|33
|12
|Эупен
|30
|32
|13
|Серкль Брюгге
|30
|28
|14
|Остенде
|30
|27
|15
|Ред Стар Ваасланд
|30
|27
|16
|Локерен
|30
|20