Дик Адвокат расстроился из-за перехода Кокорина в "Сочи"

Наставник "Фейеноорда" Дик Адвокат выразил сожаление, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин предпочёл стать игроком "Сочи", а не роттердамского клуба.

"Жаль, что Кокорин выбрал "Сочи", а не нас, потому что я бы очень хотел с ним поработать, но понимаю его. Сочи - приятный город, на клуб нет такого давления, парень остаётся в комфортной среде. Могу только пожелать Кокорину удачи. Это один из лучших российских футболистов. Он сделал такой выбор - имеет право", - сказал Адвокат.

Напомним, что с 2010 по 2012 год голландский тренер возглавлял сборную России. Именно под его руководством Кокорин дебютировал в составе национальной команды.

Сегодня "Сочи" арендовал 28-летнего форварда до конца текущего сезона.

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