Дик Адвокат расстроился из-за перехода Кокорина в "Сочи"
Наставник "Фейеноорда" Дик Адвокат выразил сожаление, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин предпочёл стать игроком "Сочи", а не роттердамского клуба.
"Жаль, что Кокорин выбрал "Сочи", а не нас, потому что я бы очень хотел с ним поработать, но понимаю его. Сочи - приятный город, на клуб нет такого давления, парень остаётся в комфортной среде. Могу только пожелать Кокорину удачи. Это один из лучших российских футболистов. Он сделал такой выбор - имеет право", - сказал Адвокат.
Напомним, что с 2010 по 2012 год голландский тренер возглавлял сборную России. Именно под его руководством Кокорин дебютировал в составе национальной команды.
Сегодня "Сочи" арендовал 28-летнего форварда до конца текущего сезона.
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|Команда
|М
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|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
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|АЗ
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|58
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|Витесс
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|53
|6
|Утрехт
|34
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|7
|Хераклес
|34
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|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
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|ВВВ Венло
|34
|41
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|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
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|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23