Дик Адвокат сравнил уровни чемпионатов России и Нидерландов
Экс-тренер "Зенита" и сборной России, а ныне наставник "Фейеноорда" Дик Адвокат высказался о уровне РПЛ.
"Если сравнивать работу тренером в России и в Нидерландах, то могу сказать, что в РПЛ больше бюджеты. Уровень национального чемпионата намного выше в России. Многие футболисты всю карьеру выступают за один клуб, даже не думая о переезде за границу. Например, Акинфеев и Дзагоев.
Кстати, раньше уезжать за границу из России даже было запрещено. Об этом есть документальный фильм на Netflix, но он касается хоккея", - приводит слова Адвоката "Чемпионат".
Отметим, что завтра, 5 ноября, "Фейеноорд" примет ЦСКА в рамках групповой стадии Лиги Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23