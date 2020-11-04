Дик Адвокат сравнил уровни чемпионатов России и Нидерландов

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Дик Адвокат сравнил уровни чемпионатов России и Нидерландов

Экс-тренер "Зенита" и сборной России, а ныне наставник "Фейеноорда" Дик Адвокат высказался о уровне РПЛ.

"Если сравнивать работу тренером в России и в Нидерландах, то могу сказать, что в РПЛ больше бюджеты. Уровень национального чемпионата намного выше в России. Многие футболисты всю карьеру выступают за один клуб, даже не думая о переезде за границу. Например, Акинфеев и Дзагоев.

Кстати, раньше уезжать за границу из России даже было запрещено. Об этом есть документальный фильм на Netflix, но он касается хоккея", - приводит слова Адвоката "Чемпионат".

Отметим, что завтра, 5 ноября, "Фейеноорд" примет ЦСКА в рамках групповой стадии Лиги Европы.

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