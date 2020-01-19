Дик Адвокат стал автором уникального достижения
Главный тренер роттердамского "Фейеноорда" Дик Адвокат стал первым наставником в истории Нидерландов, который тренировал в пяти разных десятилетиях.
В 1980-х годах Адвокат возглавлял клуб "Харлеме", в 90-х работал с ПСВ, в 2000-х он стал главным тренером АЗ, а в 2010-х тренировал ПСВ, "Спарту", "Утрехт" и "Фейеноорд".
72-летний специалист ранее также возглавлял "Дордрехт", сборную Нидерландов, "Рейнджерс", менхенгладбахскую "Боруссию", сборную ОАЭ, сборную Южной Кореи, "Зенит", сборную Бельгии, сборную России, сборную Сербии, "Сандерленд" и "Фенербахче". Чемпион Нидерландов, Шотландии и России. Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА.
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"Ньюкасл" обыграл "Челси" на четвертой добавленной минуте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23