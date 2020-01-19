Дик Адвокат стал автором уникального достижения

Главный тренер роттердамского "Фейеноорда" Дик Адвокат стал первым наставником в истории Нидерландов, который тренировал в пяти разных десятилетиях.

В 1980-х годах Адвокат возглавлял клуб "Харлеме", в 90-х работал с ПСВ, в 2000-х он стал главным тренером АЗ, а в 2010-х тренировал ПСВ, "Спарту", "Утрехт" и "Фейеноорд".

72-летний специалист ранее также возглавлял "Дордрехт", сборную Нидерландов, "Рейнджерс", менхенгладбахскую "Боруссию", сборную ОАЭ, сборную Южной Кореи, "Зенит", сборную Бельгии, сборную России, сборную Сербии, "Сандерленд" и "Фенербахче". Чемпион Нидерландов, Шотландии и России. Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА.

Не пропустите: Дик Адвокат: "Если сможем получить Кокорина, я лично его заберу". | http://soccernews.ru