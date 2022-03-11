Дик Адвокат высказался об отстранении сборной России от участия в стыках отбора ЧМ-2022

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Дик Адвокат высказался об отстранении сборной России от участия в стыках отбора ЧМ-2022

Фото РИА Новости / Владимир Астапкович © МИА "Россия сегодня"

Бывший наставник сборной России Дик Адвокат признался, что его расстроило решение ФИФА исключить российскую национальную команду из числа участников стыковых матчей квалификации ЧМ-2022.

"Я очень разочарован тем, что не увижу сборную России на чемпионате мира в Катаре! Это правда была грустная новость. Так сложилась ситуация, мы обязаны с ней согласиться", - сказал Адвокат.

Напомним, что 24 марта Россия должна была сыграть с Польшей в полуфинальном стыке отбора, однако из-за ситуации на Украине матч отменили.

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