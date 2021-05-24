Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру

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Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру

Фото твиттер Opta

Известный голландский тренер Дик Адвокат провёл последний матч в карьере.

"Фейеноорд" под руководством 73-летнего специалиста победил "Утрехт" со счётом 2:0 и добыл путёвку в Лигу Конференций.

Наставник пять лет посвятил работе в России. С 2006 по 2009 год он возглавлял "Зенит", а с 2010 по 2012 год - сборную.

Кроме того, Адвокат тренировал команды в Шотландии, Германии, Англии, Турции, а также несколько национальных сборных. 

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