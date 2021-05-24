Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру
Фото твиттер Opta
Известный голландский тренер Дик Адвокат провёл последний матч в карьере.
"Фейеноорд" под руководством 73-летнего специалиста победил "Утрехт" со счётом 2:0 и добыл путёвку в Лигу Конференций.
Наставник пять лет посвятил работе в России. С 2006 по 2009 год он возглавлял "Зенит", а с 2010 по 2012 год - сборную.
Кроме того, Адвокат тренировал команды в Шотландии, Германии, Англии, Турции, а также несколько национальных сборных.
Не пропустите: "Аякс" сделал сувениры для фанатов из чемпионского трофея. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Левандовски впервые в карьере стал обладателем "Золотой бутсы"
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Аякса"
-
Игроки "Ювентуса" 13 лет не становились лучшими бомбардирами чемпионата Италии. Роналду прервал серию
-
Гвардиола назвал следующий клуб Агуэро
-
Головин установил личный рекорд по голевым действиям за один чемпионат
-
"Брага" выиграла Кубок Португалии
-
Зидан взял недельную паузу на раздумья о будущем в "Реале"
-
Тренер "Лиона" Гарсия объявил об уходе из клуба
-
Роналду с третьей попытки стал лучшим бомбардиром Серии А
-
Буффон может стать дублёром Куртуа в "Реале"
-
Мбаппе в третий раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги 1
-
Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру
-
Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в пятый раз подряд
-
Официально: "Наполи" отправил Гаттузо в отставку
-
Главные новости дня: 23 мая
-
Лига 1: "Лилль" стал чемпионом, "Монако" Головина попало в ЛЧ и другие итоги сезона
-
Серия А: "Интер" - чемпион, "Ювентус" - в Лиге Чемпионов и другие итоги сезона
-
"Лилль" и ПСЖ победили, "Монако" сыграл вничью, "Лион" потерпел поражение и другие результаты 38-го тура Лиги 1
-
"Ювентус" без Роналду разгромил "Болонью", "Милан" сильнее "Аталанты" и другие результаты 38-го тура Серии А
-
"Севилья" вырвала победу над "Алавесом" в 38-м туре Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23