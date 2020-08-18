Дикань: "Когда играл за "Терек", команда побаивалась охрану Кадырова"

Известный в прошлом украинский вратарь Андрей Дикань вспомнил о периоде своей карьеры в грозненском "Тереке" (ныне "Ахмат").

"Рамзан Кадыров, как и президент "Краснодара" Сергей Галицкий, часто приходил на тренировки. Просто с охраной. Тренировка могла остановиться в любой момент. Все это прекрасно знали. Понятно, что он другого склада человек. Побаивались не его, а охраны. Там такие ребята. Если приходили играть на бильярде, то все доставали оружие и клали на стол", - рассказал Дикань.

Голкипер провёл в чеченском клубе полтора года - с января 2009-го по август 2010-го.

Также Дикань известен по выступлениям за "Кубань", "Краснодар" и "Спартак".

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