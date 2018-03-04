Дикая судейская ошибка в матче "Реал" - "Хетафе"

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Дикая судейская ошибка в матче "Реал" - "Хетафе"

В рамках 27-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" обыграл "Хетафе" со счётом 3:1.

"Городские" свой единственный гол в этом матче забили с пенальти. Однако правильность решения арбитра Марио Мелеро Лопеса назначить 11-метровый вызывает серьёзные вопросы.

Видео: За что поставили пенальти в ворота "Реала"?

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РМ

Мадрид подкупил судью что бы им пробили левый пенальти.

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