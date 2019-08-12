Диктор "Ахмат-Арены" крикнул "Судья, ты козел" в микрофон. Это случилось после удаления Мбенга

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Диктор "Ахмат-Арены" крикнул "Судья, ты козел" в микрофон. Это случилось после удаления Мбенга

На матче 5-го тура чемпионата России "Ахмат" - "Спартак" (1:3) произошел неожиданный инцидент.

На 82-й минуте матча судья удалил нападающего грозненцев Аблая Мбенга. Болельщики были очень недовольны этим решением арбитра.

Сразу после этого в микрофон прокричали по громкой связи. Предположительно, было сказано "Судья  го****" на чеченском языке.

Главным арбитром встречи был Алексей Сухой. 

Напомним, в 2013 году на "Ахмат-Арене" уже происходил подобный случай. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров прокричал в микрофон "Судья продажная, козел ты".

А еще: "Ахмат" с Глушаковым проиграл "Спартаку" в 5-м туре РПЛ | http://soccernews.ru
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