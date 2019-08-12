Диктор "Ахмат-Арены", оскорбивший судью, уволен

Диктор матча "Ахмат" - "Спартак" (1:3), который оскорбил судью после удаления игрока грозненцев, уволен.

"Сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской, выкрикнул на эмоциях. Дирекция арены сообщила, что он уволен", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, на 82-й минуте матча в микрофон на громкой связи прокричали "Судья - газ ю ол" в переводе: "Судья, ты козел", однако до конца непонятно, что именно крикнул диктор.

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