Дилэйни готов перейти в топ-клуб Бундеслиги

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Дилэйни готов перейти в топ-клуб Бундеслиги

Полузащитник "Вердера" Томас Дилэйни выразил готовность перейти в дортмундскую "Боруссию".

Как сообщает Kicker, 26-летнего датчанина прельщает перспектива поиграть в составе "шмелей" в Лиге Чемпионов.

Впрочем, клубы пока далеки от согласования суммы трансфера. "Вердер" требует за хавбека 25 миллионов евро, а "Боруссия" предлагает только 15 миллионов. 

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