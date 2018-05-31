Дилэйни готов перейти в топ-клуб Бундеслиги

Полузащитник "Вердера" Томас Дилэйни выразил готовность перейти в дортмундскую "Боруссию".

Как сообщает Kicker, 26-летнего датчанина прельщает перспектива поиграть в составе "шмелей" в Лиге Чемпионов.

Впрочем, клубы пока далеки от согласования суммы трансфера. "Вердер" требует за хавбека 25 миллионов евро, а "Боруссия" предлагает только 15 миллионов.

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