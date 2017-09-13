Дилэйни может перейти в "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Вердера" Томасу Дилэйни, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 15 миллионов евро. Также игроком интересуется "Эвертон".

26-летний Дилэйни выступает за "Вердер" с 2017 года, провел за клуб 17 матчей и забил 5 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.

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