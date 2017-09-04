Дилэйни оформил первый хет-трик сборной Дании за 16 лет

В матче квалификации ЧМ-2018 полузащитник сборной Дании Томас Дилэйни забил три гола в ворота национальной команды Армении.

Как сообщает Gracenote Live, хавбек "Вердера" оформил первый хет-трик датчан за последние 16 лет.

В последний раз это удавалось 24 марта 2001 года форварду Эббе Санду в матче с Мальтой. | http://soccernews.ru