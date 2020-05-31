Димитри Пайе рассказал, почему он отказывается от снижения зарплаты



Полузащитник "Марселя" Димитри Пайе заявил, что он отказывается от снижения зарплаты, которая вызвана финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса.

"Каждый имеет собственное мнение по данному вопросу. Я всегда говорил четко и честно. Я - футболист, но также и глава семьи. У меня есть финансовые обязательства перед членами семьи. Поэтому я защищаю свои интересы, а также и интересы семьи. Но при этом я остаюсь предан "Марселю", – приводит слова Пайе Journal de l’ile de La Reunion.

Стоит отметить, что зарплата хавбека составляет шесть миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 33-летний Пайе провел за "Марсель" 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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