Димитри Пайе рассказал, почему он отказывается от снижения зарплаты
Полузащитник "Марселя" Димитри Пайе заявил, что он отказывается от снижения зарплаты, которая вызвана финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса.
"Каждый имеет собственное мнение по данному вопросу. Я всегда говорил четко и честно. Я - футболист, но также и глава семьи. У меня есть финансовые обязательства перед членами семьи. Поэтому я защищаю свои интересы, а также и интересы семьи. Но при этом я остаюсь предан "Марселю", – приводит слова Пайе Journal de l’ile de La Reunion.
Стоит отметить, что зарплата хавбека составляет шесть миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 33-летний Пайе провел за "Марсель" 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13