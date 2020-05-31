Димитри Пайе рассказал, почему он отказывается от снижения зарплаты

Теги марсельдимитри пайе

Димитри Пайе рассказал, почему он отказывается от снижения зарплаты
Полузащитник "Марселя" Димитри Пайе заявил, что он отказывается от снижения зарплаты, которая вызвана финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса.

"Каждый имеет собственное мнение по данному вопросу. Я всегда говорил четко и честно. Я - футболист, но также и глава семьи. У меня есть финансовые обязательства перед членами семьи. Поэтому я защищаю свои интересы, а также и интересы семьи. Но при этом я остаюсь предан "Марселю", – приводит слова Пайе Journal de l’ile de La Reunion.

Стоит отметить, что зарплата хавбека составляет шесть миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 33-летний Пайе провел за "Марсель" 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Воры обокрали квартиру Рияда Махреза на крупную сумму. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Болельщики "Локомотива" просят Геркуса вернуться в клуб

Болельщики "Локомотива" просят Геркуса вернуться в клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов