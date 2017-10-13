Динь: "Франция может выиграть Чемпионат Мира, но не является фаворитом"

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Динь: "Франция может выиграть Чемпионат Мира, но не является фаворитом"
Защитник сборной Франции Люка Динь оценил шансы своей команды шансы на победу в Чемпионате Мира-2018.

"Франция может выиграть Чемпионат Мира. Мы должны думать именно таким образом. У нас есть чемпионские амбиции. Но на турнире есть и другие сильные команды, поэтому я не считаю нас фаворитами", - приводит слова Диня Goal.com.

Напомним, что сборная Франции заняла первое место в своей отборочной группе и завоевала прямую путевку на мундиаль.

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