Динь: "Франция может выиграть Чемпионат Мира, но не является фаворитом"



Защитник сборной Франции Люка Динь оценил шансы своей команды шансы на победу в Чемпионате Мира-2018.

"Франция может выиграть Чемпионат Мира. Мы должны думать именно таким образом. У нас есть чемпионские амбиции. Но на турнире есть и другие сильные команды, поэтому я не считаю нас фаворитами", - приводит слова Диня Goal.com.

Напомним, что сборная Франции заняла первое место в своей отборочной группе и завоевала прямую путевку на мундиаль.

Не пропустите: Луческу: "Невыход на Чемпионат Мира - это моя вина, игроки здесь не виноваты". | http://soccernews.ru