Дин Хендерсон отреагировал на слухи о своей причастности к избиению девушки в 2019 году

Фото инстаграм Дина Хендерсона

В воскресенье британский таблоид The Sun выпустил материал о событиях 2019 года. Тогда якобы звёздный футболист из АПЛ был арестован за нападение на свою девушку. В итоге неназванный игрок договорился с пострадавшей, выплатив ей внушительную компенсацию.

В соцсетях появились слухи, что преступление несколько лет назад совершил голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон, однако он это отрицает.

"Не могу поверить, что должен делать это, но я просто хотел бы опровергнуть слухи, которые появились в последние пару дней. В мире есть какие-то унылые люди, которые связали моё имя с такими некорректными, причиняющими боль и абсолютно лживыми новостями. У меня есть семья, которая пострадала от этого, поэтому я хотел развеять слухи и двигаться дальше", - написал Хендерсон в сторис инстаграма.

В текущем сезоне 24-летний вратарь сыграл за "МЮ" 3 матча и пропустил 3 гола.

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