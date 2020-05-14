Дин Хендерсон стучится в двери "Манчестер Юнайтед". Английский голкипер имеет все данные, чтобы вытеснить Де Хеа из состава уже в следующем сезоне

Де Хеа играет за "Манчестер Юнайтед" девятый сезон. В бурные для "манкунианцев" времена Давид показывал высочайший уровень футбола: год за годом признавался лучшим игроком команды, не вылезал из символических сборных, а в сезоне 2017/18 затянул "дьяволов" на второе место АПЛ. Однако, с тех пор в игре испанца заметный спад. В прошлом чемпионате Де Хеа много критиковали. В текущем он допустил 3 ошибки, которые привели к пропущенным голам (только у Мартина Дубравки больше). Кроме явных ошибок, он реже спасает ворота сейвами. Давид уже не выделяется в "Манчестер Юнайтед" – вратарь и команда будто регрессировали до среднего. Уровень испанского голкипера, конечно, до сих пор соответствует уровню амбиций МЮ, но есть нюансы. Во-первых, Де Хеа имеет одну из самых высоких зарплат в клубе – в сентябре он подписал новый контракт с недельным окладом в 350 000 фунтов. Во-вторых, на нем можно неплохо заработать. В Европе высоко ценят статус Давида и готовы выложить за него солидные деньги.



Есть ли смысл удерживать Де Хеа, когда клуб имеет готового преемника? 23-летний воспитанник "дьяволов" Дин Хендерсон уже готов взять на себя роль первого номера "Манчестер Юнайтед". По игре он сейчас практически не уступает испанцу. Хендерсон арендами прошел всю пирамиду профессионального английского футбола. 2015/16 – "Стокпорт Каунти" в Северной Конференции, 2016/17 – "Гримсби Таун" во Второй лиге, 2017/18 – "Шрусбери Таун" в Первой лиге, 2018/19 – "Шеффилд Юнайтед" в Чемпионшипе. В нынешнем сезоне Дин феерит с коллективом Криса Уайлдера в АПЛ. 7 место "Шеффилда" – заслуга в том числе и молодого голкипера. Хендерсон сыграл 10 матчей Премьер-лиги на ноль (только у Ника Поупа больше). В плане успешности сейвов Дин (76,9%) проигрывает только феноменальном Алиссону (80,4%), а Де Хеа отстает (72,4%).



В среднем за матч Хендерсон пропускает 0,81 гола – это также второй показатель в АПЛ после голкипера "Ливерпуля". Плохие цифры точности передач можно объяснить тем, что "мячи" не разыгрывают от ворот – приходится выносить на чужую половину. "Шеффилд Юнайтед" борется за еврокубки благодаря хорошей игре у своих ворот – всего лишь 25 пропущенных голов. Это на 12 голов меньше, чем должно быть, согласно системе xG. Существует много факторов такой разницы, очень сложно определить, что же в этой ситуации является решающим. На данный момент можно со 100-процентной уверенностью сказать, что один из решающих факторов – подвиги вратаря. За исключением того досадного пропущенного гола от "Ливерпуля", Хендерсон полностью в порядке.



После завершения сезона Дин возвращается из аренды в "Манчестер Юнайтед" (контракт до 2022-го). Сейчас к нему присматриваются другие топ-клубы. Сейчас руководство "манкунианцев" стоит перед важным решением – как распорядиться судьбой 23-летнего голкипера. Роль запасного Хендерсон перерос, а делить с ним игровое время Де Хеа вряд ли согласится. Услуги Хендерсона будут стоить "Манчестер Юнайтед" значительно меньше услуг Де Хеа – Дин зарабатывает в 20 раз более скромную сумму. Молодой вратарь имеет перспективы роста и уже сейчас демонстрирует высокий класс. Еще один нюанс – он "свой" для "манкунианцев" и прекрасно вписывается в стратегию "британизации Сульшера".

Игорь Малиенко | soccernews.ru