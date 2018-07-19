Динь может продолжить карьеру в АПЛ

Защитник каталонской "Барселоны" Люка Динь может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, заинтересованность в подписании 24-летнего бека "сине-гранатовых" проявил "Эвертон". За француза "ириски" будут готовы выложить 16 миллионов евро.

В прошлом сезоне Динь забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" готовит солидное предложение по Азару. | soccernews.ru