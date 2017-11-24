Динь назвал лучшего вратаря в мире

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Динь назвал лучшего вратаря в мире

Защитник "Барселоны" Люка Динь рассказал, кто, по его мнению, является лучшим вратарём мира.

"На мой взгляд, тер Штеген - лучший вратарь в мире прямо сейчас. Он играет на чрезвычайно высоком уровне" - цитирует Диня Goal.com.

В этом сезоне 25-летний тер Штеген сыграл за "Барселону" 19 матчей и пропустил всего 9 голов.

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