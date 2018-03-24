Динь оценил шансы сборной Франции выиграть ЧМ-2018

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Динь оценил шансы сборной Франции выиграть ЧМ-2018

Защитник "Барселоны" и сборной Франции Люка Динь оценил шансы "трёхцветных" выиграть Чемпионат Мира 2018 года.

"У сборной Франции стало больше опыта. Попадание в финал Евро-2016 повысило нашу репутацию, и теперь соперники боятся нас. Мы можем выиграть Чемпионат Мира. В нашей команде выступают великие футболисты и талантливая молодёжь. Они могут проложить путь к титулу" - приводит слова Диня Marca.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Франции сыграет с Австралией, Перу и Данией.

Не пропустите: Франция в товарищеском матче проиграла Колумбии. | http://soccernews.ru

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