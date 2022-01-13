Динь перешёл из "Эвертона" в "Астон Виллу"

Теги эвертонастон виллалюка диньтрансферы

Динь перешёл из "Эвертона" в "Астон Виллу"

Фото сайт "Астон Виллы"

"Астон Вилла" закрыла сделку по приобретению у "Эвертона" левого защитника Люки Диня.

Бирмингемский клуб заплатил за новичка 30 миллионов евро. Детали контракта с ним не разглашаются.

Француз выступал за "Эвертон" с августа 2018 года, сыграл 127 матчей, забил 6 голов и сделал 20 ассистов.

Ранее сообщалось, что уход Диня связан с конфликтом с главным тренером "ирисок" Рафаэлем Бенитесом.

Не пропустите: Названа дата дебюта Коутиньо за "Астон Виллу". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бензема повторил достижение Месси в Эль Класико

Бензема повторил достижение Месси в Эль Класико

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов