Динь перешёл из "Эвертона" в "Астон Виллу"

Фото сайт "Астон Виллы"

"Астон Вилла" закрыла сделку по приобретению у "Эвертона" левого защитника Люки Диня.

Бирмингемский клуб заплатил за новичка 30 миллионов евро. Детали контракта с ним не разглашаются.

Француз выступал за "Эвертон" с августа 2018 года, сыграл 127 матчей, забил 6 голов и сделал 20 ассистов.

Ранее сообщалось, что уход Диня связан с конфликтом с главным тренером "ирисок" Рафаэлем Бенитесом.

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