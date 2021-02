Динь продлит контракт с "Эвертоном"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил на пресс-конференции о том, что контракт с защитником клуба Люкой Динем может быть продлен.

"Думаю, на следующей неделе Люка Динь подпишет новый контракт и об этом официально объявят", — привел слова Анчелотти в своем Твиттере Фабрицио Романо.

Кроме того журналист указал на интерес 27-летним французом со стороны испанских клубов, на который французский защитник ответил отказом.

Carlo Ancelotti: “I think next week Lucas Digne will sign a new contract, it will be officially announced”. He’s staying at Everton despite interest from Spanish clubs. #efc