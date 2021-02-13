Динь продлит контракт с "Эвертоном"

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Динь продлит контракт с "Эвертоном"Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил на пресс-конференции о том, что контракт с защитником клуба Люкой Динем может быть продлен.

"Думаю, на следующей неделе Люка Динь подпишет новый контракт и об этом официально объявят", — привел слова Анчелотти в своем Твиттере Фабрицио Романо.
Кроме того журналист указал на интерес 27-летним французом со стороны испанских клубов, на который французский защитник ответил отказом.

Напомним Динь перешел в "Эвертон" из "Барселоны" в 2018 году.

В сезоне 2020/2021 футболист выходил на поле в составе "ирисок" в 18 матчах и смог отдать 6 голевых передач.

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