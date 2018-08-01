Динь прокомментировал свой переход в "Эвертон"

Новоиспеченный защитник "Эвертона" Люка Динь прокомментировал свой переход в стан "ирисок".

" Когда я встретился с новым тренером команды Марку Силвой, мое первое впечатление было действительно хорошим. Когда мы поговорили, у меня осталось хорошее впечатление. Я сразу сказал, что хочу перейти в "Эвертон". Клуб купил много игроков, создавая проект, чтобы преуспеть в Премьер-Лиге. Мы будем работать вместе как команда, чтобы посмотреть, чего сможем добиться. Это важно, и я не могу быть не в восторге от этого вызова ", - цитирует 25-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, за Диня "Эвертон" заплатил 20 миллионов евро. | soccernews.ru