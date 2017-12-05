Динь: "Защита и атака у "Барселоны" лучше, чем у "Реала"

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Динь: "Защита и атака у "Барселоны" лучше, чем у "Реала"Защитник каталонской "Барселоны" Люка Динь сравнил свою команду с ее главным конкурентом - мадридским "Реалом".

"Такое преимущество вовсе не удивительно. Еще в прошлом сезоне статистика демонстрировала, что у нас была лучшая атака и защита, нежели у конкурентов. "Реал" одержал победу в чемпионате благодаря нюансам", - цитирует 24-летнего бека goal.com.

Напомним, "Барселона" и "Реал" узнали соперников по 1/8 финала кубка Испании
| soccernews.ru

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