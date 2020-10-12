"Динамо" 13 октября, возможно, объявит о назначении нового главного тренера
Завтра, 13 октября, московское "Динамо" объявил о назначении нового главного тренера. Об этом сообщает Sport24.
Ранее сообщалось, что команду возглавит экс-тренер "Майнца" Сандро Шварц. Его зарплата составит 600 тысяч евро в год.
Напомним, несколько недель назад "Динамо" покинул специалист Кирилл Новиков после вылета команды из Лиги Европы.
После 10 туров РПЛ клуб занимает 6 место в турнирной таблице.
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