"Динамо" – "Ахмат" - 1:1 (обзор)

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"Динамо" – "Ахмат" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 17-го тура чемпионата России между московским "Динамо" и "Ахматом".

Динамо 1-1 Ахмат. Обзор матча от Серёжа Стратий на Rutube.

Не пропустите: Московское "Динамо" и "Ахмат" победителя не выявили. | http://soccernews.ru

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4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Динамо Москва 17 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
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