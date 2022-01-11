"Динамо" анонсировало переход Смолова

Фото: инстаграм Смолова\Автор неизвестен

Московское "Динамо" анонсировало переход форвард сборной России Федора Смолова из "Локомотива".

В клубном телеграм-канале было опубликовано видео с нападающим, в котором, помимо прочего, было также подтверждено, что Федор будет выступать в в стане "динамовцев" под 40-м номером.

– Федя, а правда, что ты в "Динамо" переходишь?

– Не, неправда, – ответил Смолов.

Ранее сообщалось, что "Динамо" заплатит за Смолова около 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист забил 7 голов за "Локомотив".

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