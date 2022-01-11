"Динамо" анонсировало переход Смолова
Фото: инстаграм Смолова\Автор неизвестен
Московское "Динамо" анонсировало переход форвард сборной России Федора Смолова из "Локомотива".
В клубном телеграм-канале было опубликовано видео с нападающим, в котором, помимо прочего, было также подтверждено, что Федор будет выступать в в стане "динамовцев" под 40-м номером.
– Федя, а правда, что ты в "Динамо" переходишь?
– Не, неправда, – ответил Смолов.
Ранее сообщалось, что "Динамо" заплатит за Смолова около 10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне футболист забил 7 голов за "Локомотив".
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