"Динамо" – "Анжи" - 2:0 (обзор)

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"Динамо" – "Анжи" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура чемпионата России между московским "Динамо" и "Анжи".

Не пропустите: Московское "Динамо" дома разобралось с "Анжи". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Зенит Санкт-Петербург 19 36
3 ЦСКА Москва 19 35
4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 19 33
6 Уфа 19 27
7 Урал 20 25
8 Арсенал Тула 20 25
9 Ахмат 19 25
10 Рубин 20 23
11 Динамо Москва 20 22
12 Ростов 19 22
13 Амкар 19 21
14 Тосно 19 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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