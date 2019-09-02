"Динамо" арендовало игрока "Уфы" Игбоуна

"Динамо" арендовало форварда "Уфы" Сильвестра Игбоуна. Об этом сообщает башкирский клуб.

По данным источника, в контракте футболиста присутствует опция выкупа. На какой срок рассчитано соглашение - не сообщается.

Игбоун выступает в "Уфе" с 2015 года. В этом сезоне сезоне 28-летний игрок участвовал в 6 матчах РПЛ, отметившись 2 голами. Его контракт с "Уфой" рассчитан до 2020 года.



В прошлом сезоне Игбоуна стал лучшим бомбардиром клуба.

А еще: "Уфа" проиграла "Оренбургу" в 8-м туре РПЛ| http://soccernews.ru