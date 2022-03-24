"Динамо" Батуми объявило о подписании Хвичи

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"Динамо" Батуми объявило о подписании Хвичи

Фото: твиттер "Динамо"\Автор неизвестен

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который сегодня приостановил свой контракт с казанским "Рубином", официально стал футболистом "Динамо" Батуми.

Ранее Хвича уже играл в чемпионате Грузии: в "Динамо" Тбилиси и "Рустави".

В нынешнем сезоне РПЛ 21-летний футболист сыграл в 19 матчах, в которых сумел отметиться двумя забитыми голами и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах.

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