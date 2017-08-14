"Динамо Берлин" – "Шальке" - 0:2 (обзор)

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"Динамо Берлин" – "Шальке" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 1/32 финала Кубка Германии между берлинским "Динамо" и "Шальке".

Не пропустите: Кубок Германии: "Шальке", "Нюрнберг" и "Падерборн" идут дальше. | http://soccernews.ru

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