"Динамо" близко к оформлению третьего летнего трансфера

Московское "Динамо" в скором времени объявит о переходе полузащитника загребского "Динамо" Николы Моро.

22-летний футболист уже проходит медицинское обследование в стане "бело-голубых".

Для столичного клуба этот трансфер станет третьим текущим летом после выкупа форварда Сильвестра Игбоуна и приобретения хавбека Даниила Фомина.

Ожидается, что Моро заключит с "Динамо" пятилетний контракт.

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