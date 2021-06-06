"Динамо" близко к подписанию Марко Арнаутовича

Фото: инстаграм Арнаутовича/Автор неизвестен

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, московское "Динамо" близко к договоренности по трансферу австрийского нападающего Марко Арнаутовича.

По информации источника, "Динамо" давно ведет переговоры по трансферу австрийца.

"Клуб отдает Комличенко в аренду в "Ростов", а на его место планирует приобрести Арнаутовича. В данный момент стороны близки к соглашению", – сказал источник.

Напомним, что 32-летний Арнаутович сейчас выступает в Китае за "Шанхай Порт". Он также известен по выступлениям за "Вест Хэм", "Сток Сити", "Вердер", "Интер" и "Твенте".

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